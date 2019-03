Nu skal en skatte-kommision køre i fem år. Er det ikke fuldstændig skørt i stedet for at bruge de kroner på at få opkrævet noget skat?

Hele skatte-skandalen stammer jo fra dengang, hvor Anders Fogh Rasmussen fyrede hovedparten af alle de gode folk i skattevæsenet, og siden har det kørt ad h til. Det er svært at rette noget op, som er kørt skævt, og Anders Fogh Rasmussen lod bare andre overtage stumperne.

Nu skal Venstre ikke have lov til at lave flere skandaler.