Læserbrev: Ifølge Skatteministeriet medfører regeringens politik skatte- og afgiftslettelser for 27 mia. frem mod 2025. Cirka 18 mia. er allerede trådt i kraft, mens de resterende ca. 9 mia. indfases i de kommende år.

Regeringen og co. uddeler milliardgaver til deres velhavende venner, mens vores ældre lider under uværdige forhold, vores børn mangler voksne til at tage sig af dem, vores sundhedssystem mangler ressourcer, vores syge og arbejdsløse presses til det yderste, vores flygtninge, kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister lever i fattigdom, vores uddannelser bliver dårligere på grund af nedskæringer osv.

Er disse unødvendige skattelettelser det, de kalder nødvendighedens politik? Nedskæringer på velfærd, uddannelse og kultur er slet ikke en nødvendighed. Det er et bevidst valg til at sikre flere penge til de rige. Ren klassekamp. Der er snart valg. Vælger vi en anden vej?