Skat. Betaler gerne for velfærd

Læserbrev: Velfærden og serviceniveauet her i landet nærmer sig nulpunktet. Alt hinker bagud, hvor er det dog sølle. Politiet, der ikke er til stede, skoler der forfalder, sygehuse som snart mangler det meste, en ældrepleje der ligger i ruiner osv.

Vi bor i et land, som andre landes ledere tidligere besøgte for at lære, hvordan vi dog kunne opretholde så høj en velfærd. Vi betalte en høj skat, og var glade for det høje serviceniveau. Det er utroligt, så meget der kan ødelægges på ganske kort tid af uansvarlige politikere.

Jeg vil gerne betale fem-syv procent mere i skat for bedre velfærd. Jeg tror ikke, jeg er alene, for de fleste har børn, forældre eller bedsteforældre, så de har set de alvorlige problemer, der kæmpes med.