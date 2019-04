Skandaløs opførsel handler ikke om ytringsfrihed

Ballade: Det er virkelig en skandale, når lærerne på Ørestad Gymnasium støtter elevernes uciviliserede opførsel under Undervisningsministerens besøg på skolen.

Ifølge mediene hylder lærerne eleverne og mener, at de bare brugte deres ret til at udtrykke deres politiske holdninger. Som om det her var et spørgsmål om ytringsfrihed! Det er helt på månen. Selvfølgelig har eleverne ytringsfrihed. De kan skrive læserbreve, gå i demonstrationer, deltage i debatter og have alle de meninger, de vil have og give udtryk for dem. Bare ikke i undervisningstiden og på deres skole.

Hvis de gør det, er der bare tale om uorden og dårlig opførsel. For der på skolen i skoletiden skal de koncentrere sig om deres undervisning. De skal ikke forstyrre undervisningen eller besøg på skolen med buh-råb. Det er ødelæggelse af undervisningen. Og det bør lærerne og lederne slå hårdt ned på og få stoppet. Ellers stopper al mening med at holde skole jo.

Skolen er til for at børn kan få faglig viden. Når lærerne og ledelsen ikke kan se det, bliver jeg bange for, at de er i gang med en politisk hjernevask af børnene i stedet for faglig undervisning. Hvis det er sagen er der virkelig noget at være bekymret for. Men sagen har intet med ytringsfrihed at gøre. Hvis eleverne virkelig var interesserede i ægte debat, kunne de jo have deltaget på civiliseret vis i mødet i stedet for at ødelægge det. Det kunne lærerne have støttet dem i. Ikke i primitiv uorden!