Læserbrev: Karsten Hønge, der skulle være stemmesluger til EU-valget, har snigløbet mange tusinde vælgere, som stemte personligt på ham. Det er urent trav, hverken mere eller mindre. SF gik fra at være Socialistisk Folkeparti til at være Skammens Folkeparti. Jeg håber sandelig, at vælgerne husker denne svinestreg, når de går til stemmeurnerne på grundlovsdag, så det giver bagslag for Karsten Hønge. Det fortjener han.

Vel er politik et spørgsmål om strategi og smarte træk, men at et parti røvrender deres vælgere er langt over grænsen for, hvad der er acceptabelt.