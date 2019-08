Læserbrev: Nej, det skal vi ikke. De lande og kontinenter, der ikke kan eller vil holde styr på befolkningstilvæksten, må brødføde sig selv eller tage konsekvenserne.

En nylig FN-klimarapport peger på, at en fjerdedel af klodens isfri landareal er i forfald på grund af menneskeracens ukritiske behov og befolkningsudvikling. Dyre- og plantearter er i stigende grad truet på grund af skovrydninger og intensivering af landbrug.

Menneskets gennemsnitlige indtag af kalorier er vokset med en tredjedel siden 1961. Indtaget af kød og vegetabilsk olie er fordoblet. Omkring to milliarder voksne på verdensplan er overvægtige eller direkte fede. Så skulle man da tro, at der blev spist op, men der er globalt et madspild på mellem 25 og 30 procent.

FN-rapporten tegner et dystert billede, men nævner ikke en af de altafgørende problemstillinger: befolkningstilvæksten. Uden styr på denne, ingen styr på klimaproblemerne.

Jeg har i et tidligere indlæg nævnt befolkningstilvæksten i Afrika som eksempel. Afrika har en befolkningstilvækst på 25 millioner om året, hvilket betyder, at der om 20 år er en halv milliard flere afrikanere.

"Præsidenten" (mindre kan ikke gøre det) for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, har kommenteret FN's klimarapport på tv. Hun mener, vi skal plante mere skov på marginale landbrugsområder, og at landbruget skal gå fra at være kødproducerende til at beskæftige sig med planteavl (gerne økologisk, selv om det kræver mere plads og giver større madspild).

Maria Gjerding er som sagt god til at fremføre sine synspunkter om, at landbruget skal gå fra at være kødproducerende til planteavl. Som planteavlere kan vi dyrke mere på mindre arealer, fortæller hun, og vi vil være i stand til at producere flere fødevarer til eksport, blandt andet som en hjælp til en stigende verdensbefolkning. Hun har altså heller ikke fattet, at det ikke er nok at afskaffe bøvsende og pruttende køer for at forbedre miljøet, når befolkningstilvæksten lægger skove, floder og deres deltaer brak. Maria Gjerding er dygtig og har afgjort ret i mange af sine synspunkter, men hun er efter min mening noget "frelst" og snæversynet i sin retorik.

Danmarks Naturfredningsforening og FN's klimaforskere bør se tingene i en større og mere realistisk sammenhæng med stor vægt på befolkningstilvæksten i verden. Kina kunne få styr på befolkningstilvæksten ved at gå drastisk til værks. At de så har skabt sig en fantastisk økonomi ved at producere alt muligt ragelse til andre lande, er en helt anden ting.

Ved at hjælpe udviklingslandene med at få styr på befolkningstilvæksten hjælper vi os selv, så det er bare om at komme i gang.