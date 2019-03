Skal vi have en ny læreruddannelse? Skal den flyttes ind på universitetet? Skal den være femårig?

Det er vigtigt at have et vågent øje på vores uddannelser og vores uddannelsessystem generelt. Regeringen har udsultet uddannelserne med deres årlige to procentsbesparelser. Det skal vi have ændret. Danmarks vigtigste råstof er uddannelse, og den begynder i vores folkeskoler, hvor lærerne skal have en god ballast med sig ind i lærerjobbet. Til de ovenstående spørgsmål: Nej. Læreruddannelsen bliver ikke bedre af at blive et år længere. Slet ikke, når det er så vanskeligt at fylde kvalitet ind i de eksisterende fire år.

Der er ikke brug for en yderligere akademisering af læreruddannelsen. Vi skal have læreruddannelsen tættere på virkeligheden. Som skoleleder oplever jeg, at mødet med skolevirkeligheden kan være overvældende for den nyuddannede lærer. Der er brug for mere praktik i den eksisterende uddannelse. Ligeledes mener jeg, at vi skal investere i den eksisterende læreruddannelse, så kommer mere undervisning ind i uddannelsen. 12-13 lektioner om ugen er for uambitiøst.