Skal vi fortsat have grænsekontrol?

Ja! Danmark skal absolut fortsat og permanent have grænsekontrol. Hvad havde man ellers tænkt sig fra samfundets side. Der er jo visse politiske partier, der hævder, at det at have grænsekontrol ikke har haft nogen effekt og kun har været en fordyrende økonomisk byrde for Danmark. Dette er jo en gang vrøvl, for der er jo ikke nogen af de kritiske pladderhumanistiske partier, der på nogen måde har kunne se og fortælle, hvor mange penge der er sparet ved ikke at lukke alle de asylansøgere, migranter og sågar kriminelle elementer ind, der er blevet stoppet ved vores grænser. Dette skal man nok holde for sig selv. Man er vist ikke klar over, hvad det koster samfundet for hver enkelt illegal fremmed, der træder over vores grænser. Tænk, hvad der bliver sat i værk fra både flygtningeorganisationer og sociale myndigheder osv. Dette koster mere end det dobbelte per klient, der har været brugt til grænsekontrol. Da nogle mener, at det er ressourcespild, at det er vores politi m.m., der står for kontrollen, og at de kunne bruges andre steder. For at se hvad der måske er rigtigt, kunne samfundet og vores politikere jo prøve at se tilbage på, hvad man havde før. Da havde man ved den danske grænse noget, der hed grænsegendarmer, som udførte et fint stykke arbejde. Dette kunne man så indføre igen, så dette korps kunne kontrollere vores grænser - og måske bedre end vores politikorps.