Skal man være syg for at gå på pension?

Er du født efter 1971, skal du arbejde, til du bliver 70 år. Men det er langtfra alle, der kan det, og det er politikerne endelig ved at fået øjnene op for. Desværre taler flere partier nu om, at løsningen på problemet med nedslidning er, at flere skal have seniorførtidspension.

Men lad mig slå én ting fast: Seniorførtidspension er for de syge. Mange medlemmer af Fødevareforbundet NNF og deres kollegaer i fødevarebranchen er ikke syge - de er nedslidte. Fordi de har haft et langt arbejdsliv med fysisk hårdt arbejde. Mange af dem startede allerede på arbejdsmarkedet som 16-årige, og de kommer derfor til at arbejde mindst 10 år længere end dem, som har taget en lang uddannelse. På trods af det er pensionsalderen ens for alle. Er det fair? Der mangler en løsning, som giver dem, der er nedslidte mulighed, for at trække sig tilbage, inden de bliver syge eller dør på jobbet. Så de også kan få en værdig tilbagetrækning fra et langt arbejdsliv og have overskud til børnebørn og fritidsaktiviteter.

Det er politikerne, der har vedtaget, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, men undersøgelser viser, at det ikke fungerer for alle. Frem mod en løsning må politikerne flytte fokus fra helbred og alder til helbred og antal år på arbejdsmarkedet.