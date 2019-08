Skaf flere i arbejde i og færre besparelser

Læserbrev: Det er ufatteligt igen at skulle læse om Odense Kommunes manglende evne til at få arbejdsløse i arbejde og samtidig læse om kommunens behov for besparelser af hensyn til flere børn og ældre. Besparelserne vil bl.a. betyde afskedigelser og vel nedsat effektivitet i alle forvaltninger, men have størst økonomisk konsekvens i Beskæftigelsesforvaltningen, der jo har en af de vigtigste funktioner for kommunens økonomi - nemlig at få ledige i arbejde!

Kommunen har de seneste år investeret omkring 90 millioner i denne forvaltning for at prøve at reducere den alt for store arbejdsløshed men uden større effekt - selv i disse tider, hvor arbejdsgiverne "skriger" på arbejdskraft! Odense Kommune er derfor fortsat blandt de ringeste i landet til at få arbejdsløse i job.

Samtidig har Odense Kommune desværre fortsat over 4000 arbejdsmarkedsparate arbejdsløse, der er klar til at tage et af de mange ledige job. Deres "lediggang" koster kommunekassen og altså skatteyderne ca. 33 mio. gode skattekroner om måneden - eller omkring 400 mio. om året! Aktuelt er der over 500 stillingsopslag i kommunens område og hundredvis af udlændinge fra typisk EU får løbende job.

Så der er noget der ikke virker optimalt.

Havde Odense samme ledighedsprocent som landsgennemsnittet spares der små 100 mio. årligt. Det er derfor af hensyn til skatteyderne og det potentielle provenu for kommunen helt afgørende at effektivisere beskæftigelsesindsatsen m.v., som man har gjort i andre kommuner - bl.a. med mere konsekvens i de udførende led for at få flere danskere i job.

Velfærdssamfundet er jo baseret på, at vi alle bidrager hertil - ved at tage de job, der udbydes.

Når man er arbejdsmarkedsparat, som de 4000 arbejdsløse er - må man altså ikke selv "vælge", om man vil arbejde - ved fx. at afvise job eller melde sig syg - for fortsat at blive forsørget af kommunen, som så ikke har penge nok til de flere børn og ældre.