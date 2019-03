I Odense C har vi en dejlig skov. Skoven er i den fineste kategori af skove i Danmark ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Skoven kan ses på kort fra 1717. Olav de Linde vil i disse dage fælde nogle af træerne i skoven for at kunne bygge. Vi håber, at Olav de Linde vil besinde sig. Vi håber, at Olav de Linde vil finde et andet sted end skoven til sit boligprojekt.