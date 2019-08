Silent City. Ulovlig trafikstøj syd om Odense

Læserbrev: Staten har ifølge avisen den 19.8.2019 oprettet en pulje der skal afhjælpe trafikstøjen fra vejnettet. Projekt Silent City sætter fokus på trafikstøj og melder sig klar til at aftage midlerne til brug i deres område.

Der er otte kommuner i og omkring hovedstaden med i Silent City. Hvor er Odense Kommune i den forbindelse? Hver gang der er valg, enten det er kommunevalg eller til folketinget, er der ikke det, politikerne ikke vil gøre for at fremskynde det tredje spor syd om Odense med tilhørende støjværn.

Transportministeren vil have en ny aftale om infrastrukturen og hvilke projekter til motorveje, der skal igangsættes. Så er det nu, de fynske politikere skal på banen og kæmpe, ellers løber Sjælland og Jylland med det hele som sædvanlig. Det mindste, de kan kræve, er en igangsætning af opsætning af støjværn, så støjen fra motorvejen kommer ned på det lovligt tilladte.

Borgere kan jo ikke overskride loven uden konsekvens - kørsel for stærkt (fotovogne) eller kørsel for rødt. Det bør også have konsekvens for staten 24-7 at overskride loven om tilladt støj fra motorvejen.