Sikring af velfærd i Odense og omegn?

Læserbrev: Åh, jeg fik helt ondt i maven, da jeg læste embedsværkets sparekatalog for en sikring af velfærden i Odense. Den peger på ting, vi "kan undvære", blandt andet folkeoplysning. Hvis det sker, kan det kun ske, fordi politikerne ikke ved bedre. Jeg vil gerne hjælpe med at fortælle, hvorfor folkeoplysning er vigtig og en kerneværdi i vores demokrati.

I ved det sikkert allerede. For hver gang, der skal forebygges, så bliver der henvist til det frivillige Danmark, til civilsamfundets kernetropper. Og vi tager fat. Hver gang. Men så skal der pludselig spares - og vi er væk igen. Lige indtil næste gang, der er brug for os. Til både forebyggelse og kultur på recept. Men det er faktisk bare det arbejde, der gennemføres støt og stadigt af foreninger, oplysningsforbund og mange andre i hele landet hver dag, hver uge, hver måned, hele året og år ud og år ind.

Jeg kan se, at taskforce-formandskabet, Nina Groes og Jørgen Søndergaard, har ambitioner om at udvikle en model, som skal bruges i hele Danmark. Godt, men så er det jo endnu mere nødvendigt, at folkeoplysningen ikke bliver skrevet ud på forhånd.

Valgkampen er nær og dermed også forslag til prioriteringer af investeringer til sikring af fremtidens velfærdssamfund. Jeg deltager gerne i alle debatterne, hvis jeg får en chance. Heldigvis lægger vi os ikke bare ned - vi er vant til at arbejde som frivillige. Men husk, at forebyggelse er bedre end helbredelse. Det gælder fysiske som psykiske sygdomme. Men det gælder også demokratiet. Det er vanskeligt at helbrede det, hvis det først er blevet sygt.

Folkeoplysningen er én af grundstenene i det danske velfærdssamfund.