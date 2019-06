Sikring af drikkevand

Mette Frederiksen har mange gange i valgdebatten nævnt drikkevandet. Da der i 2002 blev gjort et stort drikkevandsfund vest for Odense, blev jeg enig med daværende Odense Vandselskab om sikring af hele den boringsnære kildeplads. Da der var stor usikkerhed omkring de skattemæssige forhold, trak det ud med en afgørelse og en underskrift på aftalen.

Da jeg på et tidspunkt blokerer min indkørsel for adgang af vandselskabets folk, er årsagen, at der gennem en periode er kørt med al for stor hastighed gennem gården. Til fare for gårdens beboere. Desuden var min markvej blevet kørt op, så den lignede en mudderpøl. I samme øjeblik bliver jeg ringet op af en journalist fra denne avis. På grund af den artikel, som kommer i avisen, meddeler Vandselskabet mig ugen efter, at de ikke længere vil forhandle med mig, og det er nok med en 10 meter sikring omkring vandboringerne.

Da jeg mener, at det er at gamble med så stort et drikkevandsfund, kontakter jeg flere politikere. Bl.a. politikere fra Socialdemokratiet og SF. Desværre uden at de vil høre på mig. I 2011 lykkes det mig at få lavet den aftale, som jeg var blevet enig med Vandselskabet om i 2002. Så kære Mette Frederiksen. Kom ud til min gård efter valget. Så vil jeg fortælle dig om, hvordan man sikrer drikkevand.