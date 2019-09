Sikkerhed - også på vejene

Læserbrev: Er enig med Ernst Nielsens indlæg om, Odense skal være sikker. Så i gang med mere overvågning.

Sikkerhed gælder i høj grad også vore veje, der er katastrofale mange huller i vejene. Forleden aften brækkede en dame sin arm ved at køre i risten i Klaregade ud foran Uno Form. For et år siden skete det samme for mig på cykelstien ud for opkørslen til Munke Mose. Dog slap jeg med ødelagt cykel og briller.

Jeg vil anbefale tilskadekomne at melde deres uheld til teknisk forvaltning, idet man her har forsikring.