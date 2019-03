Sigmund skulle bare jordes i tv-interview

Sigmund: Aftenshowet på DR1 4. marts handlede bl.a. om Sigmund fra X-faktor og melodigrandprix.

Han havde lagt udtalelser på instagram; udtalelser som journalisten kaldte racistiske. Sigmund havde været voldsomt chokeret, bange og frustreret over nogle støjende, hensynsløse indvandrere, der råbte ukvemsord efter ham, truede ham og spyttede på ham, angiveligt på grund af hans seksualitet.

Jeg oplevede interviewet med Sigmund som utroligt manipulerende og med det ene formål at "jorde" Sigmond i DR's politiske korrektheds hellige navn.

Mark Stokholm, som interviewede Sigmund, er en af de fremmeligste journalister, en rigtig tillidsvækkende TV-star, men journalistisk objektiv synes jeg bestemt ikke, han var.

Sigmund forsøgte gang på gang at sige undskyld for en del af indholdet i sit opslag, men DR blev blot ved med at køre mentalt på ham i stedet for at se sagen objektivt fra flere sider. Nemt for en trænet journalist at hyle ham ud af det!

Sigmund fortalte jo klart og utvetydigt, hvad der var hændt ham - og i sin frustration følte, at han måtte "have det ud", men det havde DR bestemt ikke lyst til at få uddybet, så det blev elegant fortiet - til stor skade for Sigmund.

Under interviewet oplæste Stokholm pludselig to negative reaktioner på Sigmunds opslag, og på trods af, at han flere gange nævnte, at der også var kommentarer, der gav ham ret, så sneg Stokholm sig behændig udenom. Og manipulerede interviewet væk fra historiens sande substans og fakta.

Vi ødelægger vores demokrati og samfund, hvis vores licensfinansierede medier frit får lov til at fedte hele samfundsdebatten ind i politisk korrekt selvcensur.

Sigmunds interview må være en klar "ommer" - lav et nyt objektivt ucensureret interview med ham, så vi kan få den egentlige, sande historie.

Folketingspolitikere har gennem tiden talt om DR's røde lejesvende; i dag ville de nok også sige hallalhippier. Journalistisk fakta skal hverken have "blå" eller "røde" undertoner, som lyver om historiens sande indhold. Lad os få en "aktiv lytterkomite" tilbage igen for at kunne skride ind over for raffineret journalistisk fordrejning af sandheden.