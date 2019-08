Sidsteårsstuderende. Bekymre sig kan man jo altid

Læserbrev: Ser De, jeg er til daglig menig lærerstuderende, dette vil sige at på UCL's rangliste står jeg ved det nederste trin og ser teknisk ud meget af dagen. Dog har jeg nu funklende nye fjerdeårs-striber på ærmet, og har dermed overlevet det ragnarok, som mange frygter - eksamen. Det sidste år ligger nu spændt på lur med sin harpun, som en grønlandsk sælfanger, ved det åndehul, som vi kalder sommerferie.

Efter min seneste eksamen talte jeg lidt med mig selv om alt det her eksamensstress, som præger rigtig mange, og det smilte vi så lidt af begge to. Ser De, når man taler eksamen, så bliver folk ofte lidt nervøse og tænker det værste, allerede før katastrofen indtræder. "Vi skal forsvare vores opgave", siges der gerne, men dette forudsætter vel i sagens natur en slags angreb? Dette pointerede min nu tidligere underviser Peter Brodersen, venligt og bestemt, da der ikke er nogen, som angriber nogen - allerhøjst en selv.

Men bekymre sig kan man jo altid, som De sikkert ved, dette er en luksus, jeg selv førhen har nydt godt af, da den jo er ganske gratis, hvilket er rart, hvis man har småt med penge på SU. "Kan jeg få et lærerjob, når jeg er færdig?", "Hvad sker der med den nye regering?" og "Helvede kommer til Europa" som en meteorolog udtalte om en hedebølge med retning mod os. Personligt håber jeg kun, at helvede sender en repræsentant med en lille varmeprøve, for det med flammer, svovl og treforke er vist noget, de fleste ville finde anstrengende i længden, med eller uden eksamener.

Jeg selv glæder mig til eksamener, måske fordi jeg ikke er 20 år mere, eller måske fordi jeg er lidt dum. Nu må De endelig ikke tro, at jeg er en af dem, som får tre stjerner og æresrunder på lærerværelset, båret i guldstol og omgivet af hujende undervisere incl. gratis kaffebar efter eksamenerne. Nej jeg er såmænd ganske jævn, dagligdags og oversebar i skolelivets virvar af skarpe og travle studerende. Eksamensresultatet for mig blev to smilende lærere og censorer i godt humør, en god mavefornemmelse samt et "bestået." Dette selv om jeg ikke er det strammeste snørebånd i skoskabet, og fjender så jeg ingen af.

Personligt finder jeg nok eksamenerne interessante, og glæder mig derfor gerne mere end de fleste. "Hvor kan jeg forbedre mig?" dette spørgsmål ser jeg altid frem til, ikke mindst om det så giver mening for mig at gøre dette, for jeg tager jo ikke alt til mig, det er jeg nemlig slet ikke kvik nok til. Jeg er i øvrigt for længst stoppet med at stille fruen i huset dette spørgsmål, da 35 minutter ikke slår til her.

Jeg er nu ikke bare dansklærer, men også historielærer. Dette faktum fik min vittige teenagesøn til at spørge: "Er du så ligesom mor nu? Jeg mener, du skal jo trække gamle problemer frem hele tiden." Officielt finder jeg det ikke morsomt - overhovedet.