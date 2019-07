Service. Lidl er for tysk

Læserbrev: I ugens løb havde Lidl kaffebønner for 69 kr. og jeg købte tre pakker. Ved hjemkost fremgik det af min bon, at jeg havde betalt 84,95 kr. gange tre. Dagen efter besøgte jeg Lidl igen og bad i høflig tone den beskedne difference udbetalt, for så at købe til prisen 69.

Kaffen var fra dag til dag udsolgt, og jeg blev afvist, nærmest som en "brokker". Jeg havde ellers taget kaffen med, men den var imidlertid udsolgt, og der var kun expressokaffe tilbage, som vi ellers tidligere havde købt, men med en smag, jeg ikke kan lide. Jeg tog kaffen med tilbage og følte mig taget ved næsen.

Den lokale Lidls ledelse er fritaget for kompetence, som ellers er normalt i Danmark, og jeg føler mig snydt.

Tre/fire uger tidligere havde jeg købt seks flasker god vin i Lidl, og ved kassen beholder jeg fem i min kurv og satte en enkelt flaske på disken. Ved min hjemkomst oplyste min bon, at jeg alene havde betalt for en enkelt flaske. Dagen efter besøgte jeg Lidl igen og betalte for de resteremde fem flasker vin.

Aldi har tidligere haft samme kompetenceproblemer, men det er løst ved, at den lokale Aldis butikschef nu har fået en bred kompetence, hvor hovedkontoret ikke længere skal spørges.

Aldi i Danmark har stor fremgang i salget i min by, og Lidl tilsvarende tilbagegang ifølge en butiksansat hos Lidl.