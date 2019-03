Service. Den reform, vi har brug for

Læserbrev: Den vigtigste reform, vi har brug for, er en udligningsreform. Ikke mindst i lyset af de uacceptable geografiske forskelle i Danmark er det åbenbart, at kommunernes mulighed for at levere en rimelig service er alt for forskellig.

Når kommuneskatten på Langeland er 27,8 procent, og i Gentofte kun er 22,8 procent, og Langeland alligevel er nødt til at få "fattighjælp" ud over udligningssystemet, er det for mig indlysende, at noget er grundlæggende forkert. Gaderne på Langeland er jo ikke just brolagt med guld.

Har man fulgt mediedækningen de seneste uger, står det klart hvilke økonomiske udfordringer, stort set alle fynske kommuner har. Det grundlæggende problem for kommunerne er den skæve måde, staten fordeler tilskuddene til kommunerne på. Får kommunerne en ny opgave, følger der penge med. Men pengene fordeles skævt. De rige kommuner overkompenseres, og de fattige underkompenseres.

Derfor var det også at gnide salt i såret, da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl-Bille (LA) valgte at kompensere de kommuner, der har fået for meget i tilskud, da en fejl vedr. udlændinges uddannelsesniveau blev rettet i udligningen. Det var typisk de store byer og kommunerne nord for København. De kommuner, der i årevis er blevet underkompenseret for udlændinge med lavt uddannelsesniveau, fik derimod en lang næse.

Helt enkelt er der behov for en udligningsreform, der giver kommunerne mulighed for at levere et nogenlunde ensartet serviceniveau, og som ikke belønner velhaverne for at samle sig i og nord for København og straffer fynboerne for, at vi har flere førtidspensionister, ufaglærte og håndværkere end velhaverkommunerne. Kommuneskatten skal afspejle det valgte serviceniveau, og ikke om borgerne er rige eller fattige.

En udligningsreform er langt den mest presserende reform at få gennemført i den kommende folketingsperiode.