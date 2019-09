September 1969: Sct. Georgs Gildets Ferielejr slutter sæsonen

Sct. Georgs Gildets Feriehjem i Jørgensø sendte for 50 år siden det sidste hold af sommerens børn hjem. 130-140 småbørn havde i sommerens løb haft glæde af et tre ugers ophold på den nordfynske kyst, og var vendt hjem solbrunede og et par kilo tungere end ved ankomsten. På billedet er årets sidste hold rykket sammen på diget for at få en god historie af hjemmets leder fru Kirsten Gräs. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

