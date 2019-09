September 1969: Sct. Albani Skole får børnehaveklasse

Ledelsen på Sct. Albani Skole i Odense fik for 50 år siden et længe næret ønske opfyldt. Starten på det ny skoleår var samtidig det første år med en børnehaveklasse på skolen, og den blev med begejstring taget i brug fra dag et. På dagens billede ses ivrige elever, der allerede er i fuld gang med at male, tegne og bygge små landsbyer, mens en stribe forældre i baggrunden følger interesseret med. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.