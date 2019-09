September 1959: Syngende taxachauffør

En taxachauffør med en lidt usædvanlig hobby kørte for 60 år siden rundt i de odenseanske gader om natten. Det foregik fra kl. 17 til kl. 4 om morgenen. Fra 4 til 12 sov han og fra 12 til 17 øvede han sin sangstemme eller spillede på klaveret i hjemmet i Skt. Knuds Gade. Vagn Beiskjær, som chaufføren hed, ville være sanger, og den kendte operasanger Chr. Stage havde sagt god for hans tenor. Vagn Beiskjær øvede sig og læste noder i taxaen, når der var ophold mellem kunderne. Om han også sang for dem, meldte historien ikke noget om. På dagens billede sidder den kommende operasanger smilende med nodeheftet i hånden, mens han venter på den næste kunde. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

