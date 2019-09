September 1959: Skolepatrulje i Spedsbjerg

Som det første sted i Odense Herred blev der for 60 år siden oprettet en skolepatrulje ved Spedsbjerg Skole vest for Blommenslyst. Der var tale om den første skolepatrulje på hovedvej 1 uden for byerne, og overbetjent Frode Jacobsen fra Sanderum, som havde samarbejdet med skolen om oprettelsen, var overbevist om, at man ville få glæde af den. Der var det nye ved ordningen, at når patruljen arbejdede, ville der blive anbragt to af dens medlemmer 100 meter på hver side af overgangen med et trekantet skilt med et udråbstegn og teksten: Skolepatruljen arbejder. På dagens billede står Bjarne Andersen, Spedsbjerg, til venstre med skiltet. I midten ses overbetjent Frode Jacobsen og yderst til højre førstelærer Gunnar Øhlenschlæger. I baggrunden ses en del af skolens 79 elever, parat til at blive fulgt over vejen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

