September 1959: Sejr til B 1909 i jubilæumskampen

På selve dagen for jubilæet, hvor B 1909 fejrede 50 året for klubbens stiftelse, spillede de mod Køge på Odense Stadion. De havde tabt til sjællænderne 0-2 i forårskampen, men vendte nu cifrene til 2-0. Det foregik alt sammen for 60 år siden, og mest medvirkende til sejren var et bundsolidt forsvar med en suveræn Svend Aage Rask i mål, der havde Erling Linde Larsen, Bruno Eliasen og Erling Nielsen foran sig. Dagens billede viser situationen hvor John Danielsen i det 6. minut med et pragtskud scorer det første mål - Køges Børge Bastholm forsøger forgæves at afværge. Mål nummer to sørgede debutanten Helge Dessler for. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

