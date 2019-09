September 1959: Pinafore skabte kø ved billetlugen

Det kongelige Teaters gæstespil med to opførelser af operetten Pinafore skabte for 60 år siden lang kø ved billetlugen på Odense Teater. De første operetteelskere stillede op foran teatret ved 6-tiden morgen, og ved 7-tiden havde køen en anseelig længde. Billetkontoret åbnede for salget klokken 10, og allerede kl. 11.30 kunne man melde helt udsolgt til begge forestillinger, hvor skuespilleren Jørgen Reenberg brillerede i sin glansrolle som admiralen. På billedet ses den lange række af forventningsfulde teatergængere foran Odense Teater. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

