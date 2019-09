September 1959: Parkeringsrod

Hvor skal man parkere sin knallert i den indre by? Manden, der ejede knallerten på billedet, der blev taget for 60 år siden på hjørnet af Vestergade og Store Gråbrødre Stræde, har åbenbart været i tvivl. Cykler måtte ikke parkeres langs fortovskanten i den indre by, og var knallerten at betragte som en cykel i den forbindelse? Ejeren valgte at stille den på fortovet, hvilket næppe var lovligt. Hesten ved siden af var ligeglad. Den længtes sikkert efter sin mulepose, der lå på ladet under sækkevognen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

