September 1959: Landevejsridder kom til byen

At møde en landevejsridder er ved at være et særsyn, men sådan var det ikke for 60 år siden, da kunne man ofte møde dem i bybilledet. Avisens fotograf fangede en i Nørregade, hvor han havde gjort holdt på et for ham strategisk godt sted. Han havde fattet stokken og var tilsyneladende på vej over gaden - der lå nemlig Odense-afdelingen af De Danske Spritfabrikker. I baggrunden Frelsens Krog med Emil Hess til venstre og Skotøjslagerets imposante bygning i midten. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

