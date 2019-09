September 1959: Kongeskibet i Odense

Da kongeskibet Dannebrog for 60 år siden lagde til kaj i Odense Havn, var det for en gangs skyld uden dronning Ingrid ved kongens side. Dronningen skulle komme i bil fra København, men var blevet forsinket, så hun ikke kunne være med ved den officielle modtagelse på kajen. På billedet gør kongen honnør, mens stiftamtmand Jacob Høirup med løftet hat udråber de traditionelle hurraråb for majestæten sammen med borgmester Holger Larsen, der ligeledes står med hatten i hånden. Til højre for ham ses stiftamtmandens hustru og lille søn Niels, der skulle overrække blomster til kongen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

