September 1959: Fynsmesterskaber i strygning

Med ugebladet Flittige Hænder som arrangør blev der for 60 år siden afholdt Fynsmesterskaber i strygning på Industripalæet i Odense. Ni dygtige husmødre, der var udvalgt på forhånd, arbejdede på livet løs med perfekt og hurtig strygning af en skjorte, en damebluse, et par drengebukser og et forklæde. Fynsmester blev fru Bitten Kühn, Munkerisvej 41, Odense. Nummer to blev Esther Hansen, Herrested, og fru Anna Margrethe Anov, Bolbro blev nummer tre. Vinderen deltog senere i Danmarksmesterskaberne i København. Dagens billede viser tre af deltagerne under konkurrencen, men desværre glemte avisen at navngive damerne, så hvis nogen af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

