September 1959: For mange trompeter

Odense-Blæserne begyndte for 60 år siden sæsonen med fuld musik i et lokale på Ejbyskolen. Det foregik hver mandag og torsdag aften under ledelse af Eskild Toft, der havde et luksusproblem, idet halvdelen af de 32 musikere alle blæste trompet. Man ledte derfor med lys og lygte efter amatører, der spillede tuba, trombone, ventilbasun, althorn eller valdhorn, til optagelse i orkestret. Med sigte på forårskoncerten var man i gang med at indøve den unge komponist Leif Kaysers Suite per Banda. På dagens billede ses fire af trompetisterne, fra venstre Bjarne Andersen, Ole Thrane Nielsen, Keld Hedal Nielsen og Svend Balslev. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

