FDF-stafetten, der var startet i Skagen, kom via Vejle for 60 år siden til Odense, hvor den blev modtaget på rådhuset af borgmester Holger Larsen, der fik overrakt et FDF-askebæger i bronze, samt en hilsen fra borgmesteren i Vejle. Næste dag skulle stafetten fortsætte til København, og det blev Knud Finseth fra Odense 4. kreds, der fik æren af at løbe den første kilometer fra Flakhaven. På billedet ses Knud Finseth nede i knæene klar til start med stafetten i højre hånd. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

