September 1959: Brandmænd beskærer træ

Ingen træer får som bekendt lov til at vokse ind i himlen. Det kunne forbipasserende for 60 år siden forvisse sig om ved Odense Slot, hvor der ud mod Vindegade stod en poppel, der havde nået en højde, der nærmede sig det uforsvarlige i tilfælde af storm. Hjælpen var nær, for Odense Brandvæsen holdt den gang til i slottets bygninger, og en af dets store stiger blev kørt i stilling til opgaven. Som det fremgår af billedet, var det en smal sag for et par raske brandmænd at studse det høje træ i toppen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

