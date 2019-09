September 1959: Boldklubben B1909 fylder 50 år

Med en 2-0 sejr over Køge lagde B 1909 op til en flot jubilæumsfest senere på dagen, da klubben for 60 år siden kunne fejre sine første 50 år. Kampen blev spillet om eftermiddagen, festen skulle holdes samme aften, og om formiddagen havde man holdt en velbesøgt reception, hvor klubben blev rost og begavet til den store guldmedalje. Blandt de mange gratulanter var (længst til højre) borgmester Holger Larsen, der sammen med to medlemmer af sportsudvalget, Kai Rosenkjær Hansen og K.B. Larsen, overrækker byens gave til klubbens formand, Axel Hansen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

