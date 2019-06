Seniorhus. Kortsigtet spareforslag

Læserbrev: For nylig fremkom i denne avis et spareforslag på 250.000 kroner, der skulle tages fra Odenses Seniorhus. Man tænker: nu igen, et kortsigtet spareforslag. Seniorhuset bruges af 3000-4000 mennesker pr. uge, med kun en lønnet ansat. Hverken det fysiske eller psykiske kondital er værd at prale af; men her er en chance for forbedring. I en tid med mangel på plejehjemspladser og beskyttede boliger for ældre må det være indlysende, at man bør holde folk i gang så længe som muligt.

Ud over det er ensomhed et stort problem i dette land. Som tovholder i huset udfører man ulønnet arbejde. Lønnen er glæden ved at se folk udvikle sig og hygge sig i en social sammenhæng.