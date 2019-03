Seniorførtidspension har spillet fallit

Pension: Den stigende pensionsalder får et voksende antal danskere til at være bekymret for, om de kan holde til at arbejde frem til tidspunktet, hvor de kan gå fra. For hvad hvis man bliver ude af stand til at arbejde, men er for rask til at få førtidspension, og for ung til at gå på folkepension? Vi mener, der er brug for tryghed for alle arbejdstagere, uanset hvad de arbejder med, og hvad de er uddannet til. Der er brug for nye løsninger.

Først og fremmest skal der skabes et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Når vi har et godt arbejdsliv, er der også større chance for, at vi får et godt seniorliv. Vi må aldrig acceptere, at mennesker ødelægges fysisk eller psykisk af deres arbejdsliv.

Men vi må også sande, at der er brug for gode, holdbare løsninger for dem, der ikke kan holde til at arbejde frem til den fastsatte folkepensionsalder. Syge personer og mennesker ramt af ulykke skal ikke opleve, at det er nemmere at vinde hovedpræmien i Lotto end at få tilkendt fleksjob eller førtidspension.

Uanset om man er slidt fysisk eller psykisk skavanker, uanset om man er murer, skolelærer, butiksassistent eller biolog skal der være et ordentligt sikkerhedsnet, så man ikke skal humpe igennem de sidste år til en stadigt senere folkepensionsalder.

For dem, der er tættest på folkepensionsalderen, er der en seniorførtidspensionsordning. Men lad os være ærlige: ordningen har i sin nuværende form spillet fallit. Kravene for at få tilkendt seniorførtidspension er i dag for skrappe, og næsten ingen kender til ordningen. Det har ført til, at der er langt færre, der har fået adgang til den, end politikerne havde forudset. Men ordningen kan komme til at virke. Derfor foreslår vi en ny model for seniorførtidspension, som vil give langt flere mulighed for at trække sig, når de er tæt på folkepensionsalderen, men ikke længere kan arbejde. Med vores forslag bliver seniorførtidspensionsordningen ikke bare mere brugbar, men også mere værdig.

Retten til seniorførtidspension bør være for alle, der har under halv arbejdsevne, og som har mellem fem og ti år tilbage på arbejdsmarkedet, uanset fag, branche eller uddannelse. De, der kan få tilkendt seniorførtidspension, bør også have mulighed for i stedet at vælge fleksjob, hvis de selv ønsker det.

Ydelsen bør være den samme som førtidspensionsydelsen. Og sagsbehandlingstiden skal være kort. Sundhedssektoren har fået pålagt to måneders frist fra diagnose til behandling. Det er ikke for meget forlangt, at der også skal være en kort, maksimal behandlingstid på f.eks. tre måneder for at opnå seniorførtidspension.

Vælger politikerne at lave en sådan seniorførtidspensionsreform, vil størsteparten af dem, der får glæde af det, formentlig være ufaglærte grupper, fordi de i dag har det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Men det vil også imødekomme behovene hos dem med stress eller andre psykiske skader, som rammer på tværs af brancher og fag. Det skaber sammenhængskraft i samfundet, at der er hjælp til alle, som mister arbejdsevnen.

Samtidig skal vi investere i at forbedre arbejdsmiljøet på arbejdspladserne, så alle får et godt og sundt arbejdsliv - for det er vejen til, at alle også får en god seniortilværelse. En central del af det gode arbejdsmiljø er fleksible løsninger på arbejdspladserne, så seniorer motiveres til at blive et par ekstra år til glæde for dem selv, kolleger, kunder og borgere.