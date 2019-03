Mange af de store skoleelever var fornylig på budgetkursus. Så nu må det være politikernes og deres embedsmænds tur. For det er bevisligt, at ingen af dem har den mindste forstand på at styre den danske økonomi.

For snart mange år siden forlangte de, at alle handlende skulle have et kasseapparat, så de ikke kunne snyde med moms og skat. Men vores regering og folketing samt de kommunale politikkere og deres embedsmænd bruger en stor cigarkasse, hvor de bare flytter rundt på pengene, så ingen kan finde hoved og hale i noget som helst.

Send dem alle på budgetkursus i mindst 14 dage, så dem, der ikke er alt for dumme, måske kan lære noget.