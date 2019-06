Selvforskyldt budgetunderskud

Læserbrev: Odense Kommune har ondt i økonomien og tager allerede nu hul på fremtidige betydelige besparelser. Besparelser, som virkelig kommer til at gøre ondt på den brede befolkning. Men ikke et ord om de kæmpestore udgifter, der lægges i letbane, havnebad, koncerthus og alle andre store investeringer.

Hvis en privat ikke har råd til en dyr BMW, må vedkommende nøjes med en mindre udgave, der svarer til økonomien. Hvis Odense Kommune ikke har råd til almindelig velfærd, er det jo vildt at investere milliarder på luksus, som for eksempel en letbane og havnebad er. Især havnebadet. Odense havde jo et friluftsbad og svømmehaller!

Odense Kommune har selv skabt den økonomiske belastning.