Seks spørgsmål til sag om gyllebeholder

Mange har fulgt processen omkring gyllebeholderen mellem Gerskov og Hessum på Nordfyn. Som nabo har jeg været tæt involveret, og efter at have set sagens akter står jeg nu med seks spørgsmål vedrørende denne gyllebeholderen.

Hofmansgave (HMG) sendte sin ansøgning ind 25. juli 2017. Gravearbejdet begyndte 6. august 2018. Hvordan gik det til, at ingen i området vidste noget om projektet i over et år?

Hvorfor fortalte HMG ikke, at man havde flyttet placeringen af beholderen, selvom HMG både før og under anlægsarbejdet havde dialog med kommunen om, om man ville overholde målet til naboskel på 30 meter?

Hvorfor fortalte HMG aldrig, at man byggede beholderen på cirka 3.900 kvadratmeter, når der i ansøgningen stod 5.000 kvadratmeter?

Hvorfor opgjorde HMG i ansøgningen afstandskravet til vandløb, som hvis man opbevarede fast gødning, når HMG vidste, at der skulle opbevares gylle, som kræver ekstra 85 meter afstand til vandløb?

Hvorfor sendte HMG ikke en ny ansøgning, når kommunen gentagne gange krævede en ny ansøgning, fordi den oprindelige ansøgning efter sagens genoptagelse ikke har gyldighed?

Hvorfor gav Nordfyns Kommune en lovliggørende landzonetilladelse, når kommunen aldrig fik en ny gyldig ansøgning, som kommunen selv havde stillet som et krav for at få retliggjort projektet?