Med den nuværende trend med at føle sig krænket over alting, kunne jeg godt gøre det. Jeg sidder i stedet med en flov smag i munden.

For få dage siden skrev "Bagsidedrengene" fra Fyens Stiftstidende et af deres sædvanlige humoristiske og satiriske indslag, som de har gjort i flere år, under rubrikken "Broken News". Indslaget handlede om situationen med rektor på Nyborg Gymnasium.

Overskriften lød: "DF'ere anmeldt for æreskrænkelse: Kaldte rektor for politiker". Indslaget var, som sædvanlig, ren satire og bar tydeligt disclaimeren: "Broken News er satire. Enhver lighed med kendte folk, steder eller begivenheder kan være tilsigtet og må ikke forveksles med journalistik. For ellers......".

Her kommer så det flove eller pinlige, for herefter har nettet været fyldt med mennesker, som tror, at det satiriske indslag var ramme alvor. Sjovt nok hører en stor del af de mennesker også til den gruppe, som har travlt med at fortælle andre, at de ikke lever i den virkelige verden, falder for "fake news", bliver fornærmet over ingenting osv. osv. Selv når de bliver gjort opmærksom på, at det er satire, kværner de bare videre.

Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at dette skyldes, at folk ikke har nogen humoristisk sans. Lad os derfor håbe, at det her kan tjene som eksempel til, at folk bruger bare lidt kildekritik, og at man gør mere end at læse overskriften og fare i flint (og blækhuset).