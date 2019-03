Dan Jørgensen er jo dygtig til at tale og skrive og fantasien fejler bestemt heller ikke noget. Blot ærgrer det mig, at de mange spændende udsagn ligger langt fra virkelighedens verden og en del af udsagn er direkte usande. For nyligt var der her i Stiftstidende et udfald mod Erling Bonnesen, der sammen med regeringen skulle have sjoflet naturen bl.a. med landbrugspakken. Helt misvisende. Dan påstår at landbruget har fået lov til at sprøjte og gøde mere. Det er da heldigvis et lille ryk tilbage fra Dans sidste udfald, hvor man som landmand måtte sprøjte og gøde uhæmmet. Men det er stadig usandt! Der står intet om at sprøjte i landbrugspakken og landbruget gøder efter nøje overvejelser ikke mere end nødvendigt. Derfor er der kun blevet brugt ca. 60% af den merkvote vi måtte bruge til de i mange år sultede planter. Derfor er det også lyv, når Dan siger at landbrugspakken smadrer vores miljø. Selv vores dygtigste forskere siger i Novana rapporten, at der IKKE kan drages slutninger i den retning! Alle de ekstra efterafgrøder, som landbruget skulle lave for at eliminerer den nødvendige gødning til planterne er også sået. Vi har også søgt om at plante dobbelt så meget skov, som der var afsat penge til. Minivådområderne, som skulle give forbedringer ud over landbrugspakken er først ved at komme i gang nu grundet sendrægtighed i de offentlige systemer, men i hundredvis af landmænd er klar til at få udregnet om deres arealer er inden for de områder, hvor myndighederne ønsker minivådområder. Vi er klar.

Så jeg tør godt at love Dan Jørgensen at landbrugets realisering af vådområder er betydeligt mere sandfærdige og sikre end Dan Jørgensens "15 nye store naturparker", som der hverken er sat areal eller finansiering på.

Jeg håber, at Dan Jørgensen - og desværre også flere andre folketingsaspiranter - her i valgkampen vil holde sig lidt mere til sandhed og fakta.