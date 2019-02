Ulighed: I sit indlæg i avisen Danmark efterspørger LA's formand Anders Samuelsen en sund ulighedsdebat, der styres af fakta og ikke følelser. Det er sød musik i mine ører. Derfor ærgrer det mig, når Samuelsen beskriver de, der ønsker mindre ulighed som motiverede af misundelse og en trang til at straffe samfundets rigeste med "dummebøder".

Fakta er, at vi i de sidste 25 år har været vidne til en voksende kløft mellem rig og fattig. At antallet af økonomisk fattige stiger trods økonomisk opsving. At vi i skrivende stund har 64.500 børn, der lever i fattigdom i Danmark - et tal, der forventes at stige i de kommende år. Som følge af kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen taler forskere nu om en politisk skabt underklasse, der ikke er set siden 2. verdenskrig. Fakta er samtidig, at der er sket en ekstrem berigelse i toppen, hvor de 100 rigeste nu ejer det samme som de 1.790.000 med lavest indkomst.

Selv i erhvervslivets top slår man nu alarm. Senest har den øverste chef i ISS, Jeff Gravenhorst, og Ørsteds topchef, Henrik Poulsen, advaret om, at økonomisk ulighed truer sammenhængskraften i samfundet og skaber vrede og frustrationer.

"Jeg tjener en årsløn, som jeg godt kan forstå, folk synes er på grænsen til det vanvittige," siger Ørstedchefen i et interview med Berlingske og understreger, at de ti procent i den øverste del af samfundet og erhvervslivet har et stort ansvar for at bevare sammenhængskraften.

Det er jeg helt enig i, og det faktum, at højt betalte erhvervsfolk ønsker mindre ulighed, passer dårligt med Samuelsens påstand om, at kampen for mindre ulighed bunder i misundelse.

Til gengæld har Samuelsen ret i, at Danmark fortsat er et af verdens allermest lige lande, som andre nationer gerne vil kopiere. Den samfundsmodel skal vi selvfølgelig passe på og ikke underminere ved at lade kløften mellem rig og fattig vokse.