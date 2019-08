Samtykke. Tak for sex, Maja!

Synspunkt: Tredje og sidste del af DR2 programmet "Sex med Maja" fik tankerne i sving. For mig var overskriften i programmet: Samtykke. Det overskyggede alt.

Indtil Maja Malou Lyse fortæller om fuldskab og et overgreb, som hun skammer sig over, har jeg haft alt mulig sympati for #Metoo-bevægelsen. Jeg har tænkt: Ja, jeg er sgu da også blevet gramset på i byen, taget på røven, spurgt om jeg ikke ville vise bryster og ja: objektiviseret. Men jeg har saftsusme også objektiviseret mænd. De har været katalysatorer for bekræftelse og ja, objekter.

Jeg har set "Sex and the City" siden jeg var for ung til at se det. I "Sex and the City" taler veninder om deres erobringer, i detaljer og uden hensyn; de objektiviserer mænd. Frigørende. En rigtig girls only club. Pink ladies. Girls just wanna have fun. Og ja, da jeg gik igennem en periode som var samanthaesk, tænkte jeg ikke to gange over, hvorvidt det var okay, at jeg fortalte vidt og bredt om mine byturs-bytter. The winner takes it all, og det er sejrherren, der skriver historiebøgerne, eller? Jeg tror ikke, jeg var sammen med mænd, der ikke havde lyst. Men jeg har overskredet deres grænser, og jeg objektiviserede dem. Efterfølgende. I mine fortællinger. Det var gode historier, selv om jeg ikke længere kan huske dem alle.

Da min samantha-periode havde stået på i en rum tid, var der veninder, der var trætte af at høre om mine udfoldelser. Okay, i bakspejlet er det vel forståeligt. Der blev afholdt en såkaldt "intervention", hvor der skulle tales et par alvorsord med mig om min opførsel. "Fair nok, at du er sammen med en masse fyre, men du behøver ikke at fortælle om det" blev der sagt og "folk snakker om dig. Om at du er billig". NØJ, hvor jeg skammede mig. De gjorde det i bedste mening, men jeg følte mig stemplet med the scarlet letter. Dét havde jo aldrig været meningen - jeg ville bare gerne underholde og selv styre narrativet om mine weekend-eskapader. For der ikke blev snakket bag min ryg. Jeg ville owne det. Mission failed. Slut shame.

I virkeligheden anså jeg ikke mine beretninger fra lagnerne som noget særligt. Jeg gjorde, ligesom fyrene gjorde. Fortalte om mine erobringer. Objektiviserede. Det er en grov generalisering, jeg ved det, beklager. Men jeg havde glemt en detalje: jeg var og er en kvinde. Jeg er 100 procent sikker på, at en god del af mine bytter også så mig som et bytte. En vårhare. Solmoden frugt lige til at plukke. Ungt kød. Eller slet og ret som herrelandsholdet i fodbold kampråber: "store patter."

En privatfest. Unge mennesker. Massive mængder alkohol. Og jeg var kold før tolv og ville låne en seng. Der var en fyr jeg kendte. Og lad os da i bedste Mads & monopolet stil kalde ham Preben. Sød. Rar. Sikkert god mod dyr. Det var hans fest. Hans hjem. Jeg bad om en seng at crashe i. Nærmest sanseløst beruset. Preben forklarer, hvor der er en seng. Jeg forstår det ikke. Preben indvilliger i at følge mig hen til hans soveværelse. Vi kommer ind på Prebens soveværelse. Preben griber chancen. Hende, der plejer at være samanthaesk og lige til at plukke. Men jeg har egentlig ikke lyst. Jeg er fuld. Og træt. Hvor langt vi kommer, husker jeg ikke. Jeg tror, jeg afbrød. Jeg er ikke sikker. Da jeg vågner næste morgen er jeg ikke stolt af min erobring. For det var ikke en erobring. Ikke en sejr. Ikke en historie for girls only-clubben, pink ladies, the girls that just wanna have fun. For det var ikke spor sjovt. Da jeg fortæller om det til en af mine veninder, er reaktionen: "Ej, men du lagde jo selv op til det" og "hvad havde du regnet med?". Av. Afgjort ikke en historie for pink ladies. Men det burde det have været. Mine historier og objektivisering blev tonet ned fra da af. Jeg bebrejder ikke Preben. Jeg bebrejder ikke mine veninder. Vi var teenagere. Uden fuldtudviklede frontalpandelapper. Men kære Maja, tak fordi du gjorde det klart, at det ikke var mig galt på den. Tak for din måde at udlægge samtykket på. Nu bebrejder jeg heller ikke mig selv.

Please stop med at slut shame. Og til samtykkelovgivning og søstersind: ja fucking tak!