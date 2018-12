Fællesspisninger er blevet en folkefest, som skal imødegå ensomhed - så langt, så godt.

Hvis man deltager, bemærker man hurtigt, at det mest er par eller venner, der følges ad.

Der mangler nogen, de virkelige ensomme, hvor er de? Hvorfor kommer de ikke? Måske fordi ingen vil indrømme, at "jeg er ensom og alene."

Forstå det ret. Det er en kæmpe overvindelse at gå alene til et sådant arrangement, det kræver mod. Måske er det også besværligt at komme med bussen, og så er det, at modet svigter i sidste øjeblik.

Helt ærligt, så er det lettere at være ensom og alene i sin egen stue end at føle sig ensom og overset blandt mange.