Læserbrev: Odense har for høj ledighed. Det skal der gøres noget ved, og vi er i fuld gang. Byrådet investerer over 80 millioner kr. i de her år for at få flere i arbejde, og der skabes resultater. Investeringsprojekterne har indtil nu givet en nettogevinst på 35 millioner kroner.

Fra juni 2017 til juni 2019 er ledigheden faldet markant mere i Odense end på landsplan, og mere end i de fem andre store danske byer, som vi ofte sammenligner os med. Men vi er langtfra færdige, for i 2020 skal Odenses ledighed ned på niveau med landsgennemsnittet.

Vi er altså på rette spor men langtfra i mål. Det udgangspunkt arbejder jeg ud fra hver eneste dag. Så når Tommy Hummelmose (K) påstår, at jeg som rådmand på området ikke vil se "sandheden i øjnene", så er det noget vrøvl.

Hummelmose påstår, at ledigheden i Odense ikke har bevæget sig nedad i et år. Det er faktuelt forkert. Han påstår, at Odense klarer sig dårligere end 6-byerne, hvilket i bedste fald er misvisende. Udviklingen fra maj til juni har ganske vist været dårligere i Odense end de øvrige store byer, men ser man udviklingen over et år, så er Odenses ledighed faldet mere end gennemsnittet i 6-byerne, og ser man over to år, så er Odense den store by, hvor ledigheden er faldet mest.

Den omgang med fakta ærgrer mig, for skal vi løse udfordringerne, så skal vi samarbejde - ikke pege fingre ad hinanden. Vejen frem er, at vi alle bidrager med hårdt arbejde og gode initiativer.

Det er for eksempel tilgangen i Beskæftigelsesalliancen, hvor virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a-kasser, fagbevægelsen og kommunen sidder om samme bord med ét eneste formål: at få bugt med arbejdsløsheden.

Den vej skal vi videre ud af, og jeg er hver eneste dag i arbejdstøjet for at skabe resultater og forandring - forhåbentlig sammen med resten af byrådet.

Når ledigheden steg med 0,2 procentpoint fra maj til juni, skyldes det flere ledige dimmitender. Dimmitendledighed er et vilkår for store uddannelsesbyer, men for at få de unge hurtigt i gang på arbejdsmarkedet har vi allerede etableret en ekstra indsats i forhold til de nyuddannede fra særligt SDU. På baggrund af den seneste udvikling har jeg desuden sat forvaltningen til at komme med flere værktøjer for at få de nyuddannede hurtigere i job.

Hvis Konservative har konstruktive forslag til yderligere initiativer, så hører jeg gerne fra dem. Sammen kan vi lykkes.