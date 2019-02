Samarbejde i byrådet. Lettere at skræppe op end at komme med løsninger

Svar til Betina Signe Sticks debatindlæg bragt

Det er jo ikke nyt, at byrådsmedlem Betina Signe Stick kan kommunikere i en meget "farverig" tone. Det er heller ikke overraskende, når hun i sit læserbrev, "Magten i byrådet - vi alene vide", taler til laveste fællesnævner. Måske er missionen på den måde, at skabe en sandhed ved bare at fortælle den samme historie tilstrækkelig mange gange?

Det er da unægtelig også lettere bare at skræppe op, fremfor selv at komme med reelle alternative eller konstruktive løsningsforslag. Det har hun da ret i, at vi har til gode at skulle lytte til.