Sagsbehandling. Hilsen fra en bisidder

Kære Odense Kommune Efter den nylige dom i forbindelse med sagen om ekstraordinær langsom sagsbehandling, mener jeg ærligt talt, det er på tide, at I stikker piben ind og lærer af jeres fejl, for denne sag er jo absolut ikke den eneste. Jeg er selv bisidder for borgere, der har siddet fast i Odense Kommunes jobcentersystem i henholdsvis 10 og 20 år. Mener I virkelig, at det er værdig sagsbehandling? Jeg er meget nysgerrig på, hvad sådan en retssag - og en anke - mon kommer til at koste os skatteydere? Især med tanke på de mange varslede fyringer. Jeg er også nysgerrig på at vide hvor mange borgere, Odense Kommune har fastholdt på kontanthjælp i 10+ år? Hvor meget mon det har kostet samfundet? Det har i hvert fald kostet uanede mængder livskvalitet - for rigtig mange mennesker. Så Odense Kommune: Gør det rigtige - drop anken - tag ved lære - og ret op. For værdighedens skyld.