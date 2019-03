Sæt skik på debatten - eller bliver det et skridt frem og to tilbage

Ordentlighed: Debatten om integration bliver ofte skudt i sænk, grundet racisme. Ordet 'racisme' bliver brugt, fordi vi og politikerne ikke kan sætte ord og forklaring på problemerne med integrationen. Ironisk er, at vi alle er af samme race. Så underforstået er vi alle en del af problemet.

Jeg har lige oplevet dette på et valgmøde i Vollsmose, Odense, hvor emnerne var integration, ghetto og racisme. En rodet forestilling, fordi panelet der stort set bestod af politikere fra samtlige partier, ikke var enige om, eller vidste hvad racisme og integration betyder. Nok for andre, men ikke dem selv. Og blander det hele sammen i en stor gryde.

En opfordring til de kommende valgmøder kunne være at begrænse emnerne på valgmøderne. Lad emnet være racisme. Hvad forstår politikerne ved racisme, og hvilke løsningsforslag har de. Det være sig de mange tabuer, der stadig hersker hos danskerne, ikke mindst hos dem med anden etnisk baggrund. Omkring. Retten til sex før ægteskabet. Religion og konvertering. De ældre med demens. Homoseksualitet. Etnicitet. Kulturer og skift fra disse. Patriarkatet. Politiske holdninger. Og ikke mindst den manglende ligestilling.

Lad debatten være et emne med præcisering af, hvad der tales om. Et emne ad gangen, ellers bliver det et skridt frem og to tilbage. Og alle kalder hinanden racister.