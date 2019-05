Sæt naturen øverst på to do-listen

Naturen: Hvad har blåklokker, kirkeugler og perlemorsommerfugle med valgkamp at gøre?

Alt - hvis du spørger mig. For selvom vi ved, at naturen omkring os uddør, mangler vi i den grad at sætte naturen øverst på den politiske dagsorden.

To store og dybt alvorlige rapporter fra FN's forskere i IPPC og IPBES nærmest råber alvoren ud i vores ansigter. Kloden står midt i to næsten ufattelige kriser. En klimakrise og en biodiversitetskrise.

Den ene krise er med til at forværre den anden, mens en stærk intakt og mangfoldig natur kan være med til at løse den første. Alligevel hører vi alt for lidt om biodiversitetskrisen, der ligesom klimakrisen vil ændre vores kloden for altid, hvis ikke vi nu for alvor griber ind.

I Danmark uddør arterne med samme ildevarslende hast som på resten af kloden. 11 ud af vores 77 sommerfuglearter er forsvundet, og 32 arter er truede eller sårbare. Tre millioner småfugle er forsvundet fra det åbne land. Selv sanglærken, der lever meget nøjsomt, mangler akut insekter, de kan spise. Globalt er der en massiv tilbagegang af vildtlevende pattedyr på hele 82 procent. I Danmark er selv den før så almindelige hare nu kommet på listen over truede arter.

Det kan måske godt undre, at vi er kommet dertil. Siden Rio-konferencen i 1992 har Danmark tilsluttet utallige konventioner og direktiver, der skulle stoppe tabet af natur. Vi har til dags dato ikke levet op til en eneste, selvom vi som borgere igen og igen har hørt, at nu får naturen et historisk løft, der vil vende tilbagegangen.Sandheden er, at mange milliarder af skattekroner igennem årene stort set uden undtagelse er gået til en eller anden form for støtte til f.eks. landbrugs- eller tømmerproduktion eller til at rydde op efter skaderne på naturen efter de forskellige produktioner.

Naturen har været et halehæng - et appendiks.

Og vi kommer til at miste flere arter som hasselmus, mosehornugle og hjortetunge, flere naturtyper som overdrev og heder. Det gør vi fordi, vi har en af verdens mest intensive landbrugsproduktioner og kvælstof i de mængder, vi bruger i Danmark, kvæler mange af de hjemmehørende arter, vi har. Vi er samtidig europæisk bundskraber, når det gælder beskyttet natur, der også ligger isoleret i det store monotone landbrugsland - yderligere opsplittet af veje, byer og anlæg. Det gør, at naturen mangler plads og den mangler sammenhæng.Det er der sådan set enighed om blandt de fleste politikere. Man tager det bare ikke alvorligt. F.eks. er der enighed om, at naturen skal have bedre sammenhæng og der endda udpeget et grønt danmarkskort for, hvor det giver mening. Alligevel har den nuværende regering netop foreslået, at der eventuelt kan bygges nye huse inden for det grønne danmarkskort. Naturen bliver igen taberen. Og sådan går det slag i slag. Tekniske rensningsanlæg som vådområder, klima- og drikkevandsvenlig skovrejsning, husdyrbier til honningproduktion i beskyttede naturområder, svineproduktion i nationalparker, naturbøffer fra naturplejekvæg. Alt sammen hyldet som naturvenligt eller naturtiltag, ofte stærkt støttet af EU eller statskassen, men naturen får aldrig lov at være der, for naturens egen skyld.Jeg håber, at vælgerne i det kommende folketingsvalg vil gå ud og forlange reelle naturindsatser. Forlange at få noget igen for deres skattekroner.Hvis vi skal stoppe tabet af biodiversitet (og det skal vi), så skal vi som vælgere forlange, at vores politikere giver naturen dens egen dagsorden. Vi skal insistere på, at vi vil leve i en verden af farver fra sommerfugle, have lyden af brumbasser, nyde sangen fra en stær og kunne plukke hjertegræs og jomfrusko. At vi kan opleve spætter i skovene og fiske ørreder i bækken.Vi skal insistere på, at politikerne kommer med en naturpolitik, der konkret og videnbaseret fortæller os, hvad der skal ske efter valget, indenfor det første år i regeringskontorene, det næste år og så fremdeles. Med andre ord: Målbare handlinger for biodiversiteten - for alle de smukke og underfundige væsener, vi deler vores land med.