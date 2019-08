Sæt din vogn på plads

Læserbrev: Den 23. august var jeg i Rosengårdcentret. Da jeg havde handlet, gik jeg ud til min cykel. Solen var fremme, så jeg tog solbriller på og kørte fra blå indgang - dvs. ned af en bakke, hvor man naturligvis får fart på. Derefter gennem en tunnel, hvor der stod en indkøbsvogn på kørevejen. Jeg havde ikke set den (måske fordi jeg havde solbriller på), så jeg røg over styret og ramte vognen, inden jeg faldt ned på gaden.

Det var ret voldsomt, og jeg blev meget chokeret. En flink mand fik mig rejst op, og andre mennesker kom til. En ung mor gav mig vådservietter, da blodet løb fra hånd og knæ. Alle var så hjælpsomme - tak for det. Jeg, der ikke er helt ung, er meget taknemlig over, at jeg ikke har brækket noget; en forstuvet finger, ømme ribben, rifter og blå mærker fik jeg, men det fortager sig. Min cykel har det ikke godt.

Alt dette kunne jeg have undgået, hvis alle folk satte deres vogne på plads.