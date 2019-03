"Lovløshed i Kongensgade" skriver Jesper Mads Eriksen i avisen 8. marts. Jeg blev helt glad over at se, at avisen endelig ville skrive noget om den lovløshed, som cyklister udøver i Kongensgade og andre gågader.

Men jeg blev klogere. Jesper Mads Eriksen skriver, at vi skal kigge op. Det tør jeg ikke. Mit fokus skal være i øjenhøjde, så jeg kan spotte den næste vanvidscyklist og dermed undgå at blive kørt ned.

Der skal vel en sherif af Wyatt Earp-typen til for at afskaffe lovløsheden.